Nel catino dello stadio Maksimir di Zagabria il Milan si giocherà una buona fetta di qualificazione. Qualsiasi risultato diverso dalla vittoria contro la Dinamo potrebbe mettere a rischio la formazione rossonera e questo dà la dimensione dell’importanza della partita. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quelle che saranno le chiavi della contesa.





Su cosa deve migliorare il Milan: "Ogni tanto perdiamo le distanze sul campo, domani non deve succedere".



Su come arriva la squadra a questa partita: "Ci arriviamo bene, anche se gli allenamenti servono più per recuperare ora. Abbiamo visto la partita di andata e arriviamo bene a questa partita".



Se c’è rabbia: "Non ne abbiamo bisogno, ma di concentrazione e di lucidità. La Dinamo non perde in casa da dicembre 2021, è un avversario difficile. Dobbiamo approcciare bene la gara".



Sull’importanza della partita: "Tanto, tantissimo. Se vogliamo arrivare all'ultima partita del girone con possibilità di qualificarci serve una prestazione importante e l'abbiamo preparata per l'importanza che ha".



Cosa hanno imparato dall'andata: "Che chiudono bene gli spazi, ripartono bene. Sono completi e bisogna prestare attenzione. Sono tutti di livello individualmente, stanno facendo grandi risultati".



Se è la sua gara più importante dopo la volata scudetto: "Per me tutte hanno un peso specifico importante. Ogni partita la affrontiamo come la più importante e l'ultima che possiamo giocare. Importante sicuramente, ma ne giocheremo altre. Non ci sarà bisogno di motivare, sanno tutti quanto è importante".