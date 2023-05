E che il gol al 97' di Berardi su rigoreabbia fatto male male malissimo. Stasera c'è un appuntamento mica facile, se avete visto il Bologna contro la Juventus avrete visto che la squadra di Thiago Motta può fare spavento a qualunque rivale. Si sta divertendo a mettere in riga ogni avversario si trovi di fronte. Ecco perchè i toscani, che hanno assoluto bisogno di riprendersi, corrono il rischio seriamente di imboccare il tunnel. All'andata vinse l'Empoli, qui potrebbe accadere il contrario, la sconfitta di Verona - prima dell'ottimo match con la Juve, che si poteva vincere o perdere -potrebbe essere stato solo un piede in fallo per i rossoblù.Si sono viste nella semifinale di FA Cup spingendosi fino a supplementari e rigori. Prendendosi virtualmente a ceffoni fino all'ultimo. De Zerbi è l'uomo del giorno in Premier League, sono in tanti a dirgli che sta giocando il miglior calcio (qualcuno addirittura ha detto del mondo e non scherzava... ). I rossi di Ten Hag si porterebbero via un pareggio con soddisfazione, hanno visto e capito benissimo chi è l'avversario. Ma l'"italiano" sa come inanellare un'altra preda di valore, non mi stupirei.Semifinale d'andata della Coppa di Turchia dove, onestamente, i primi sembrano favoritissimi per andare in finale. Contiamo insieme: gli ultimi otto precedenti li ha vinti sempre la stessa squadra. Boom boom boom.