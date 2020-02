C'è una quota pazzesca in Serie A. O mi sbaglio io oppure è destinata a calare, non si spiegherebbe il contrario. La Roma è uscita provata dalla sfida europea contro il Gent e dovrà giocare a Cagliari nemmeno 72 ore dopo perchè non c'è stato modo di sistemare la sfida al lunedì. Mi spiegate come possa l'1 stare a 3,70? Non scherziamo, i sardi non sono quello che erano due mesi fa ma la quota mi sembra uno sfregio sul muro. Da prendere al volo.



Nella Liga è la sera di Real Madrid-Barcellona. Si è visto poco nelle uscite europee della settimana contro Manchester City e Napoli (addirittura una sconfitta in casa e un pareggio). Qui sono costretti a farci vedere gioco perchè c'è più di tre punti in ballo. Ad esempio, se vincessero i blau si spingerebbero a cinque punti di vantaggio sulle merengues e ciao Liga. L'opzione gol non sarà pagata il massimo ma è quella mia.



L'Everton di Carletto Ancelotti è diventata squadra vera, tosta, arcigna, non semplice da battere anche per le big d'Inghilterra. Arriva il Manchester United che non si sarà speso molto durante la settimana europea (ha vinto 5-0!) ma ha comunque trottato. Mi sembra giocabilissimo il gol a 1,80, si può fare.



Così come il Lipsia, che tiene gli occhi su Champions e Bundesliga, si può prendere anche a 1,50 contro il Bayer Leverkusen (che ha vinto giovedì sera a Oporto 1-3, in Europa League). Avversario che viene da nove vittorie e una sola sconfitta (ogni competizione) nelle ultime dieci. Mi pare arrivato il momento di perderla, il Lipsia ha fatto 9 gol a zero con Brema, Tottenham e Schalke dopo lo 0-0 in casa Bayern: mettono paura.



SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica che si impernia sui campionati stranieri, ben poco è rimasto della Serie A. Comunque scegliete e inviate, non sarà come ieri che Udinese-Fiorentina è saltata la mattina. Poco altro da dire, il periodo è questo. Sic.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Cagliari-Roma 1 (3,70)



Real Madrid-Barcellona gol (1,57)



Everton-Manchester United gol (1,80)



Lipsia-Leverkusen 1 (1,50)



La quaterna vale 15,6 volte la posta