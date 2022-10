. Seconda giornata per quelle che si stanno preparando a meritare gli ottavi di finale. Oggi unica sfida tra squadre di Serie A, trae il. Certo, se l'Udinese fosse quella delle ultime giornate fi campionato il pronostico penderebbe come la Torre di Pisa. Ma qui ci si gioca altro ed in ballo c'è lo scontro con la Juventus (che Berlusconi sogna anche di giorno avendo vinto quello di campionato). Non credo che i friulani siano gli stessi che hanno messo i brividi alla Lazio all'Olimpico nè che i brianzoli saranno il meglio di ciò che ci ha saputo mostrare Palladino. Credo invece che il gol sia una scelta possibilissima. Proprio come avvenne ad agosto al Brianteo, con il risultato finale di 1-2. Nonostante Sottil fosse andato subito sotto.(chi passa va in bracciio all'Atalanta, nel caso fossero i lombardi si ricreerebbe la storia della corsa di Mazzone sotto la curva bergamasca?) ce la indicano i precedenti. Per esempio? Se risaliamo fino a dieci anni fa il pendolino dice nove a sei per le sfide terminate con l'opzione-gol. E chi è che non ci riproverà oggi? Il Picco è il GrandHotel degli spezzini e le Rondinelle sono reduci da cinque "gol" nelle ultime sei.Premier League condi tutto riguardo. Gli uomini di Ten Hag hanno totalizzato dieci punti nelle ultime cinque, quelli di Antonio Conte dodici. Agli "italiani" il pareggio potrebbe anche bastare ma chi deve riguadagnare posizioni sono i rossi. I londinesi, che segnano più di due gol a partita di media, ci portano verso l'over 2,5.a è l'unica fissa tra gli 1X2. Squadra bisbetica quella biancorossa ma i maghetti di Potter non sono più quelli che esonerarono Tuchel e si andarono a prendere la nuova guida pagandola a peso d'oro. E purtroppo questo Chelsea lo ha preso in faccia due volte di fila il Milan.