L'ultima per chi batte è per il. Se non dovesse vincere nemmeno Spalletti saremmo di fronte a due giornate di fila in cui nessuna delle prime tre in Serie A. quelle che in teoria si giocano lo scudetto, avrebbe vinto. Mentre la Juventus, che continua a far la conta degli infortunati ma anche quella dei gol di Vlahovic, si avvicina quatta quatta. Giocando malino malino ma non perdendo mai.sembra nella settimana sbagliata. Entrambe sono uscite dall'Europa, contro Porto e Barcellona, davanti ai propri tifosi, subendo due e quattro gol. Alla fine di match tostissimi (i romani) o mai nati (i napoletani). Niente di più semplice di poter prevedere un gioco che mano mano allungherà le squadre, stanche presto, anche di testa e nervi. Queste caratteristiche portano al gol/over, un attacco di qua e uno di là spingono esattamente a questo.Anche facendo conto sulla possibile vittoria degli ospiti, che sbloccherebbero la situazione delle "tre di testa che non vincono più". Ma occhio che la Lazio potrebbe stare meglio.in Inghilterra che ha acquisito tinte storiche. Si è appena dimesso, numero uno del, per motivi legati alla guerra Russia-Ucraina. E così quella che sarebbe stata la solita finalina inglese per una coppa diventa la Finale per una Coppa. Con le maiuscole. Perchè il Chelsea vorrà far sorridere il suo capo che lascia. Ma dall'altra parte c'è unin forma smagliante, che ha praticamente fatto fuori l'Inter in Champions e sta braccando il City in Premier. Non c'è dubbio però che i londinesi ci metteranno la qualsiasi per vincere questa. L'ultima finale tra le due, la Supercoppa del 2019, finì ai rigori, dopo l'1-1. Perchè non vederci percorrere la stessa strada?Altra squadra stanca e stressata da quel che è successo in Europa in settimana potrebbe essere il, che è sempre senza il suo golden boy Haaland. Le ha prese di brutto nei due match contro i Rangers di Glasgow che ne hanno presi quattro ma hanno saputo farne sei. Oggi i gialloneri vanno a casa, terzultima che le sta prendendo un po' da tutti ma segnando sempre. Dovrebbe essere un gol spappolato, infatti la quota non ce la regalano. Ma noi ci siamo apparecchiati prima con le succitate.Lazio-Napoli gol/over 2,5 (quota 2,05)Chelsea-Liverpool X (3,10)Augsburg-Borussia Dortmund gol (1,50)