Io ho fatto sforzi mnemonici ma nulla mi è sovvenuto. Praticamente, l'Inter non ne parliamo neppure; passando a chi si gioca punti diversi ma pesamti lo stesso,. L'unica che può giocare sulla storia di uno strepitoso torneo fuori casa è l'Atalanta, se la incontrate in casa avete poco da temere ma se la incontrate fuori...Partiamo proprio da questa.hanno finora totalizzato in trasferta dodici successi, tre pareggi e tre sconfitte, ciòè esattamente un punto dietro al Napoli e quattro al Milan capolista, Arriva da due blitz fuori casa e dovrebbe cercarsene, se possibile, un altro. ma di là c'èche è l'unica in teoria a potersi accontentare di un pareggio per poi andrsi a prende tre punti e scudetto al Mapei. Se se la giocano a ramino è un discorso, se no il gol/over 2,5 si può anche stare., dove trroverà il nuovo drappello di Agostini che a Salerno sl è salvato all'ultimo secondo, dando una chiara idea di sè. I rossoblù avrebbero la possibilità di giocare una battaglia all'arma bianca e costringere i milanesi a tirare tutto ciò che è rimasto dalla strizzatissima finale di coppa italia. Comunque, nessun pareggio, si va fino allo strapiombo come Thelma e Louise. E quando alle spalle c'è un dispendio di energie psico-fisico estenuante, chi sa quale strada si prenderà?come fosse unite da un grado di parentela. Da qualche tempo si è rovinato tutto, si va ognuno per la sua strada. Ma i ragazzi di Blesssin, anchee loro sopravvissuti agli schiaffoni dei rigori sbaglati e/o segnati, non possono mettere il bus davanti alla porta, debbono svegliarsi e tirar fuori un risultatone se no l'ultima vorrà dirà ben poco., l'handicap di Tottenham-Burnley a 1,80. Dai due gol di vantaggio si vince. E quando Antonio Conte imbrocca la strada giusta, per bloccarlo bisogna chiamare le truppe cammellate.Milan-Atalanta gol/over 2,5 (2,00)Cagliari-Inter gol/over 2,5 (1,85)Napoli-Genoa gol/over 2,5 (2,04)Tottenham-Burnley 1/handicap (1,80)