Oggi è Quaresima. Da non confondersi con Quaresma (Ricardo), l'uomo che un giorno si è alzato cominciando a calciare la palla di trivela, qualcosa di strano ma molto interessante, coinvolgente e divertente. Ha giocato tante partite nele molte meno, ecco perchè la serata in questione lo festeggia alla perfezione.Al Meazza si chiudono gli ottavi di finale proprio con. L'andata. Poi magari verrà fuori la partita delle cento pistole ma io ci credo poco. Perchè a Milano si presenta un avversario di quelli superbaffuti, dal ruolino intonso di recente. Ultima sconfitta il 21 ottobre, in casa col Benfica. Per trovarne una esterna bisogna quasi farsi venire le rughe alle mani e tornare indietro fino ai gironi di Champions del 7 settembre, Atletico Madrid-Porto 2-1. Dopo una marea montante di vittorie, tante, quasi troppe, in mezzo un'altro stop casalingo, quello fragoroso con il Bruges (0-4). In due parole, se Simoncino Inzaghi cerca uno sparring-partner non è questo di Oporto. E quindi sa benissimo che, soprattutto in gare ad eliminazione andata e ritorno, non c'è da fare i belli ma gli efficaci.si sposta una delle favorite per la vittoria finale, ildi Pep Guardiola. Che sembra averla preparata al millimetro al punto da lasciare tranquillo (e felice del punticino) il Nottingham, all'ultima di Premier League. Stasera però già si conosce il nome dell'assassino. E' sempre il solito.. Ritrova l'allenatore che lo ha fatto diventare un mostro a Dortmund e cioè Marco Rose. Gli darà un abbraccione, due bacioni e gli farà. Cosi', tanto per gradire. E perchè continui a portarlo sempre nel cuore. "Ovunque proteggimi".Gli ottavi di Champions non sono per gente normale. Sono per i vikinghi (quelli con la kappa).Inter-Porto under (quota 1,70)Lipsia-Manchester City doppietta Haaland (4,75)Ambo da 8,07 volte la posta