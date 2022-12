Oggi volendo c'è parecchio da scoprire. Anche in lingua italiana, con le ultime amichevoli che precedono di qualche giorno la ripresa della Serie A. La sofferenza di attaccarsi alle Nazionali che non erano quella azzurra è stata indicibile. Ora si riprende e avete visto da Bari (Serie B) cosa significherà tornare a riempire gli stadi. Mi colpiscono l'attenzione Sassuolo-Inter e Atalanta-Az Alkmaar. Ve lo dico subito, sento i bergamaschi di Gasp ripartire con le rotelle sotto i piedi, li ho visti e faranno i buchi per terra. L'Inter invece deve preparare al meglio la battaglia navale con il Napoli e il test di oggi potrebbe voler dire poco, ecco perchè quel quotone dell'under potrebbe essere il Capodanno anticipato.



In Spagna riprende la Liga ed è bello così, i numeri ci possono dare suggerimenti belli panciuti. Vediamoli da vicino. In Girona-Vallecano la scelta del gol è impossibile da non considerare, le più vicine undici gare dei padroni di casa hanno visto segnare entrambe, non so se mi spiego (parlo di Liga). Ancora più speziata la partita dell'Athletic Bilbao se ci accorgiamo che nelle recenti quattro stagioni l'ultima trasferta dei baschi disputata prima di ogni fine d'anno si è trasformata in un pareggio!





Sassuolo-Inter under (quota 2,30)

Atalanta-Az Alkmaar 1 (1,50)

Girona-Vallecano gol (1,77)

Betis-Athletic Bilbao X (3,30)



Quaterna da 20,1 volte la posta