Parliamo di tre combo su quattro quindi l'asticella e le difficoltà si alzano. Ma ho letto e riletto questa quaterna e mi pare una bomba. Arriviamo a 11 contro 1, non male.

Partiamo con l'Italia, che vuole chiuderla qui. Una vittoria contro i greci e il girone è clic, la qualificazione sarebbe già presa e poi allenamenti, test, inserimenti di giovani ecc ecc. Comodo no? Ecco perché gli azzurri (con una maglia verde verdina verdognola non brutta ma...) devono scherzare poco e raggranellare il massimo. Con Immobile che nel suo stadio vuole far cantare i tifosi. Non vedo gol a grappoli, 1/under 3,5 a 1,72 se non è un sogno poco ci manca.



Bosnia-Finlandia doveva essere spareggio per il secondo, per il momento non lo è perché si è inserita l'Armenia. Per rientrare la Bosnia deve vincere, la Finlandia può blindarsi e ripartire. Gara superchiusa sulla carta dall'assenza di bomber Dzeko che si è operato da poco e guarderà facendo il tifo. Ma tifando non si segna. L'under dovrebbe essere superpanoramico.



La Spagna sale in Norvegia e se leggete la quota che vi propongo, svenite. E' una combo doppia esterna più under 3,5 a 1,56! Il girone è in mano alla Spagna, la Norvegia ha Svezia e Romania come gradini da salire. Anche qui non vedo gragnuole di gol e se gli spagnoli non vanno a scherzare, almeno un punto lo portano via.



Danimarca-Svizzera, "rianda" della partita più schizzata giocata in queste qualificazioni. La Svizzera vinceva 3-0 fino all'84' poi il 3-3, altre sfide così sghembe non ne ricordo. Si lotta per andare sulla capoclassifica Irlanda, in tre se la vedranno a pugni chiusi fino all'ultimo secondo. Doppia interna e gol a 2,57? Sembra di sognare, non mi rompete cantava il Banco del Mutuo Soccorso.





I CONSIGLI PER SABATO:



Italia-Grecia 1 under 3,5 (quota 1,72)



Bosnia Erzegovina-Finlandia under 2,5 (1,60)



Norvegia-Spagna X2 under 3,5 (1,56)



Danimarca-Svizzera 1X gol (2,57)



La quaterna vale 11 volte la posta.