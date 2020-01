Una bolla così non l'avevo mai neanche pensata. Innanzitutto quattro partite tutte spagnole (ma non tutte di Liga). E poi una quaterna con in mezzo un risultato esatto, "ma che sei scemo...".



Sono stato attratto al primo incontro da tanti di questi particolari, anzi proprio da tutti. E poi diciamoci la verità: una pazzia a quasi trenta contro uno ti toglie la soddisfazione con un cippino piccolo così. E allora vale la pena per vedere di nascosto l'effetto che fa.



Perchè Siviglia-Atletico Bilbao 2-0? E' il risultato esatto che ha più volte fatto capoccella negli ultimi anni, al Sanchez Pizjuan, quando le due si fronteggiano. Per esempio 2019, 2018, 2016 e 2015: strano no? Per undici lunghi anni non si era fatto vedere e poi, tutto di un botto, ha cominciato a palesarsi come se si fosse su un panno verde (e non su un tavolo). Ci sta, perchè no?



Altri due match è impossibile non guardarli dal lato dei gol (pochissimi) che normalmente si vedono quando Valladolid, Leganes (Liga), Extremadura ed Alcorcon (Segunda Liga) debbono metterli a segno. Le due quote degli under 2,5 sono davvero basse, chi ha coraggio non ci pensi troppo.



Si chiude con un'occasione di platino per il Saragozza, che riceve il Gijon. Per appaiare l'Almeria al secondo posto della Segunda Liga; prendendosi i tre punti contro un team che viaggia quattro punti sopra una intricatissima zona-salvezza. Detta in due parole, il Gijon può giocarsela abbastanza in serenità. Questo è un vantaggio, normalmente. Ma può essere un grande svantaggio se avrai contro un rivale e uno stadio che annusano l'impresa. E non vedono più troppo lontana la risalita nella Liga.







I CONSIGLI DEL VENERDÌ





Siviglia-Atletico Bilbao risultato esatto 2-0 (quota 7,50)



Valladolid-Leganes under 2,5 (1,40)



Extremadura-Alcorcon under 2,5 (1,44)



Saragozza-Gijon 1 (1,91)



La quaterna vale 28,8 volte la posta.