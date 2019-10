Se facciamo anghingò tre galline e tre cappò certamente ci fermiamo a Ucraina-Portogallo, la partita più interessante, bella e in bilico di tutta questa tornata di qualificazioni europee. L'Ucraina non ha sbagliato a mettere un passo dietro l'altro, l'arrivo di Shevchenko ne ha cambiato la faccia, la struttura e i movimenti; ora gli schemi d'attacco e quelli di ripartenza fanno paura a nazionali più titolate. Del Portogallo non serve parlare a lungo, sono i campioni d'Europa e solo il fatto di essere ancora a cinque punti di svantaggio dai gialli (seppure con una partita in meno) fa stare in ansia. Non capisco la quota della X così alta, non vedo il 2 già scritto nel cielo di Kiev. Manco per niente.



Kosovo-Montenegro è partita quasi storica, che resta sul precedente dell'andata, un pareggio con i padroni di casa di allora che dovettero inseguire fino a venti minuti dalla fine, soffrendo e soffrendo. Da lì il Montenegro ha perso ogni speranza di fase finale mentre il Kosovo è lievitato tanto da arrivare a dar fastidio alla Repubblica Ceca, lontana quattro punti ma con una gara in più. Questa vittoria è oro, lasciarla sul campo vorrebbe dire chiudere qualsiasi meritatissimo sogno.



Terno con la Serbia, che si è allenata qualche giorno fa battendo il Paraguay in amichevole al 90' grazie a una capocciata del bomber Mitrovic. La Lituania viene da quattro sconfitte e il pareggio casalingo con il Lussemburgo (se non si piange adesso non si piange più); la Serbia perdeva qui dieci anni fa esatti ma in un contesto diverso ovvero un avversario capace di raggranellare dodici punti in classifica dico dodici (e servirono comunque due calci di rigore). Questa Lituania non può fare a schiaffoni con questa Serbia, già alla fine dei primi 45' i "feriti" saranno da una parte sola.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Ucraina-Portogallo X (quota 3,40)



Kosovo-Montenegro 1 (1,66)



Lituania-Serbia 2/2 primo tempo/finale (1,67)





Il terno vale 9,4 volte la posta