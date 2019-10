In pista i Campioni del Mondo della Francia ma forse la partita più speziata di queste qualificazioni all'Europeo 2020 si gioca al Sinobo di Praga. Con valore aggiunto l'arbitraggio del signor Skomina che tanto ha indispettito Antonio Conte al Camp Nou.



Repubblica Ceca-Inghilterra è piena di sapori. Il ringraziamento dei padroni di casa al Lipsia per le condizioni di allenamento di Patrick Schick è uno, la forma dei ragazzi del Tottenham (punto interrogativo) un altro. Negli ultimi dodici incontri (cinque da una parte + cinque dall'altra + due scontri diretti) è stato un inferno di overoni, ben dieci, vuol dire che segnano come satanassi. Sono prima e seconda nel girone, i ceki hanno l'occasione più unica che rara per l'aggancio. Tre reti? Il minimo.



Dicevamo di Deschamps. Va a giocarsi una carta-rischio in Islanda, perdere questa vorrebbe dire essere ripreso dagli "isolani", a tre punti dalla coppia Turchia-Francia. Anche qui si parla di reti, gli ultimi scontri diretti ci hanno portato sette overoni su otto, basta guardarsi in faccia per segnare. E le quote ci sono, ostrega.



Il quotone della sera però è in Montenegro, dove è di turno la Bulgaria. Basta far di conto con le ultime uscite di una e dell'altra per capire pochissimo di quel 2,30 a cui ci offrono l'overone allo Stadio Pod Goricom di Podgorica. Non so che succede ma l'accendo.



Ho lasciato per ultima la nazionale che sa giocare meglio di tante forse di tutte, l'Ucraina. Da quando c'è Sheva in panca è un divertimento vederla segnare, il 5-0 alla Serbia fu una manna per gli occhi (e l'1-0 al Lussemburgo un incidente di percorso). Con la Lituania si sblocca presto e si fa il torello.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Repubblica Ceca-Inghilterra over 2,5 (quota 1,80)



Islanda-Francia over 2,5 (1,90)



Montenegro-Bulgaria over 2,5 (2,30)



Ucraina-Lituania 1/1 primo tempo/finale (1,42)



La quaterna vale 11,1 volte la posta