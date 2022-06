Ne azzecchiamo una su due, due su tre, tre su quattro. E pure non facili! Momentaccio... Ieri addirittura ci hanno fatto un regalo non previsto lasciando fuori l'attacco titolare dell'Olanda. Poi il risultato è arrivato lo stesso ma il primo gol soltanto nella ripresa.



Oggi facciamo una scaramanzia, per vedere l'effetto che fa e girare tutto a nostro favore. Da domani. Pensate che in tutte e tre le più recenti partite della Repubblica Ceca entrambe le squadre hanno segnato nel primo tempo, una sequenza che mancava da otto anni. Bene, facciamo meglio, aspettiamoci che succeda anche oggi così scriveranno un libro su qualcosa che non succedeva da quaranta anni!



Poi ci metto il risultato che mi piace sul serio. La Svizzera finora ha preso questa Nations League per scherzo, pare si stia allenando in chiave Qatar o che pensi soltanto al mare. Stasera riceve in casa la Spagna che, tra Portogallo e i cechi, non ha ancora vinto, soltanto due pareggi. Bene, nello stadio di Ginevra ci vedo una bel successo delle Furie di Luis Enrique, dai due gol di scarto in su si acciuffa. Vediamo questo pendolino come andrà, è fatto per riaprire la strada alla fortuna!





Portogallo-Repubblica Ceca gol primo tempo (quota 4,70)



Svizzera-Spagna 2/handicap un gol (3,40)





L'ambo vale 15,9 volte la posta