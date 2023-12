La Serie A del lunedì mette in tavola due match che mi sembrano l'esatto contrario l'uno dell'altro. Cagliari-Sassuolo lo vedo sperticarsi sull'over (gli emiliani restano su quattro consecutivi) quando i coraggiosi potrebbero spingersi addirittura fino all'over 3,5 nonostante Berardi sia squalificato mentre su Empoli-Lecce vedo profilarsi grandi nubi dell'under. In realtà la sentirei più dura spolmonarsi sui segni 1x2, fermo restando che in tutti i campionati europei che contino le sorprese stanno arrivando a mazzi (Bayern Monaco schiantato fino all1-5, se vi sembra una cosa normale...).



Siamo più che abituati, quando il Rayo Vallecano gioca in casa sua nella Liga si può andare belli e paciosi sul gol. Si ripeterà oggi contro il Celta Vigo ciò che sta capitando ogni volta (è successo le ultime cinque)?



Appare una quota più che possibile (Serie C) quella del successo interno del Taranto nel derby pugliese contro il Monopoli. I padroni di casa sono in un ottimo momento, ci troveremmo di fronte alla terza vittoria nelle ultime quattro partite, unico stop contro una Casertana volante, si può fare.



Cagliari-Sassuolo over (quota 1,65)

Empoli-Lecce under (1,72)

Rayo Vallecano-Celta Vigo gol (1,72)

Taranto-Monopoli 1 (2,00)



Quaterna da 9,76 volte