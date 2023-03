Non stanno volando Milan e Tottenham. Di sicuro nei loro campionati, arrivano da due sconfitte e quindi c'è pochissimo da festeggiare. Ma la differenza in questa Champions è stata fatta all'andata, rossoneri subito in vantaggio e inglesi senza nemmeno una fetta biscottata da addentare. O provare a farlo. Avrei potuto giocare anche io in porta quella sera, i pericoli non si materializzarono mai. E sì che mancava Maignan, esattamente come Lloris dall'altra parte. Stasera il rossonero è tornato e sarà come al solito la colonna su cui difendere il gol di vantaggio per la qualificazione. Antonio Conte, di nuovo sulla panchina londinese dopo un intervento, ha regalato il ruolo di favorito a Pioli. E probabilmente non stava bluffando. Difficile scegliere su cosa andare, si può provare con il risultato esatto di 1-1, darebbe la spinta definitiva. Una botta di scaramanzia. E poi ieri è successo che chi aveva vinto 1-0 all'andata (Borussia Dortmund) è andato a casa. Non tira aria di ripetizione.



Bayern Monaco-PSG avrebbe potuto essere una semifinale o di più. Nella prima i parigini sono andati sotto e lì sono rimasti. Incredibile ma vero, ogni volta - eliminazione diretta di Champions League - in cui hanno perso in casa si sono sempre ripetuti (sei su sei!) in trasferta. Da questo punto di vista, facile vittoria tedesca. E infatti la quota si sta abbassando. Si è scrocchiato Neymar, altro brutto indizio che fa pendere tutto dalla stessa parte.



Tottenham-Milan risultato esatto 1-1 (quota 7,00)



Bayern Monaco-PSG 1 (1,80)



Ambo da 12,6 volte la posta.