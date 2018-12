All-in nell'ultima giornata dei gruppi di Europa League. Il Milan deve difendersi dall'assalto dell'Olympiakos che può ancora farcela. Per il primo posto dei rossoneri è molto più difficile. Lazio-Francoforte invece è un'amichevole bella e buona. Voglio vedere quanti titolari andranno in campo da una parte e dall'altra. E quanta gente ci sarà allo stadio. Curiosità di una partita che non dice granchè, i tedeschi sono primi e i nostri secondi punto.



La mia è una quaterna a dieci contro uno e ci si può provare, con tutti i gol che usciranno. Il quotone mi sembra quello di Copenaghen-Bordeaux, mi sbaglierò ma la vedo così perchè i gìrondini debbono vincere stop L'unica vittoria che annuso è quella del Rennes in casa contro l'Astana che sa giocare benissimo sul suo sintetico di casa ma qui sarà più tosta perchè i francesi vogliono passare.

Altri due over 2,5, tra Aek Larnaca-Leverkusen e Villarreal-Spartak Mosca, e spegnere le luci.

I CONSIGLI DEL GIOVEDI'

Copenaghen-Bordeaux over 2,5 (quota 2,10)

Aek Larnaca-Leverkusen over 2,5 (1,72)

Villarreal-Spartak Mosca over 2,5 (1,72)

Rennes-Astana 1 (1,65)

La quaterna vale 10,2 volte la posta