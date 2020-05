La miseria di 8 gol segnati in casa. Nessuno si è avvicinato a un numero che dice chiaramente una cosa: salvarsi per il Werder Brema sarà come buttarsi senza paracadute e farsi male solo un po'. Ben 26 invece quelli subiti, al Weserstadion. Senza tifosi mancherà anche una minima spinta e allora come costruire la diga che argini il Bayer Leverkusen, quinto in classifica dopo quattro vittorie di fila prima dello stop?Chiaro che su questi precedenti il Bayer Leverkusen non potrebbe soffrire che lo stormo d'api. Ma di qui alla fine ogni tappa per il Werder sarà fondamentale, i punti che dividono i biancoverdi dal Dusseldorf sono 5 ma non possono significare retrocessione già adesso. Se no quella che è stata una grande bandiera continuerà a sventolare in tornei minori.Questa è la base su cui muoversi, come scommessa.Per il resto sempre a segno. Impossibile pensare che chi finora ne ha presi 26 in casa possa arrestarlo. E quindi?E' ovvio, siamo alla prima dopo una lunga sosta e il campo ci deve dire ancora molto. Ricordando che il Brema deve recuperare la sfida con il Francoforte. Ma in questo caso io mi muoverei partendo dal presupposto che almeno due gol gli ospiti li segneranno. E visto che in sei delle ultime sette fuori casa un gol lo hanno preso, il Werder faccia il suo. La quota del risultato a gruppi non sarà il 6 al Superenalotto ma non è nemmeno un litro di latte scaduto. Ci si prova con tutta la fiducia del mondo.PS I miei rispetti Commissario Montalbano, Catarella, Fazio, Mimi' Augello, Livia, dottor Pasquano e tutto il resto della replica. Lunedi' ore 20,30 è la prima notturna vera di pallone. Stacco il telefono e succeda quel che succeda, la vedrò. Alla faccia del coronavirus che tanto male ci ha fatto.A giovedi', per presentare le gare tedesche in programma.