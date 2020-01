E' la serata del terzo quarto di finale di Coppa Italia. Viste le premesse, forse del più complesso da pronosticare. Perchè una delle due squadre, il Torino, viene dalla sconfitta in campionato per 0-7 davanti al proprio pubblico contro una indiavolata Atalanta. Il ritiro dei granata, chiamato da vertici societari e squadra subito dopo il fischio finale, avrà lenito il dolore per una tale disfatta?



La cosa che tutti ci aspettiamo - anche il Milan - è che il Toro che andrà in campo sia con le gambe ben piantate per terra. Consapevole che passare questo turno e andare a incrociare la Juventus provocherebbe uno schiaffo benefico di portata incalcolabile.



Di mezzo c'è il Milan, che sta risalendo e respirando a pieni polmoni da quando è tornato Ibra. Non solo. Da quando sono tornati tutti, Rebic per primo, perchè la squadra è sembrata altro da sè. Pronta a sfidare in doppia semifinale di Coppa Italia la Juve. Per guadagnarsi qualcosa che due mesi fa sembrava lontano.



In un match che nasce con queste premesse, la X primo tempo mi pare ben giocata e ben pagata. Tutti andranno in campo carichi e motivati ma la parola d'ordine sarà: giocarla rischiando il meno possibile, almeno in partenza. Poi mano mano la partita si aprirà. E questo è naturale.



Rapidamente sulle altre. In Portogallo ecco la Primeira Liga con Porto-Gil Vicente, quota inesistente per i padroni di casa che però può salire e di molto se andiamo a vedere che le ultime cinque sfide giocate a Porto con questo avversario sono state tutte vinte con l'handicap. La quota è giocabilissima.



Si chiude con la Coppa di Francia e con Angers-Rennes, che si gioca nel pomeriggio. Ho visto l'Angers giocare in casa del Marsiglia. Squadra superchiusa per limitare i danni, ha portato a casa un ottimo 0-0. Visto che la difesa del Rennes è diventata una certezza, l'under 2,5 potrebbe rivelarsi un bell'inizio.



I CONSIGLI DEL MARTEDI



Milan-Torino X primo tempo (quota 2,22)

Porto-Gil Vicente 1/handicap (1,63)

Angers-Rennes under 2,5 (1,67)



Il terno vale 6,04 volte la posta