(in casa) una battuta e l'altra strinata, da. La nuova regola che i gol in trasferta non valgono più doppi obbliga comunque la detentrice della Coppa dalle Grandi Orecchie, il Chelsea, a vincere con tre gol di scarto per eliminare Carlettone Ancelotti; con due si andrebbe ai tempi supplementari e di lì eventualmente ai calci di rigore.Il Bayern battuto a Vila-real con il minimo punteggio si è dovuto fare il segno della croce, uscendo dallo Estadio de la Ceramica. Perchè sarebbe potuta finire ben peggio. Il palo di Gerard Moreno, i gol mangiati. Più una partita offensiva dei tedeschi che non ricordavo da quando giocavo con i trenini: tiri in porta veri meno di zero, Rulli sonnecchiante perché i suoi non glieli facevano arrivare davanti, gli avversari. Stasera la seconda eliminazione consecutiva nei quarti di finale (dopo quella avvenuta per mano del PSG) sarebbe un Disastro con la maiuscola per i bavaresi. Oltretutto perché avverrebbe contro una squadra, quella di Emery, che i pronostici non consideravano proprio.. I numeri quindi dicono: "Non scherziamo... ".. Perché quando c'è da segnare è a lui che chiamano. In questa stagione europea il polacco ha già messo a segno due triplette, sempre in casa. E, vale la pena ricordarlo, tira i calci di rigore (con uno ha firmato l'ultimo risultato di Bundesliga, l'1-0 contro l'Augsburg). Emery, tecnico del Sottomarino giallo spagnolo, ha fatto una cosa che credo non fosse mai avvenuta prima: ha tolto gli undici che sarebbero andati in campo in questa e contro il Bilbao in Liga ne ha messi undici diversi (è finita 1-1). Dato che Emery è uno dei diavoli della panchina, massima attenzione.In una stagione europea nella quale Messi e Cr7 hanno fatto il minimo,. Dopo le due triplette di platino firmate con PSG e proprio contro il Chelsea di Tuchel. Quella serata obbliga gli inglesi a fare i salti mortali - se bastano - per andare avanti. I risultati li ho detti in apertura, la prova dovrebbe essere miracolosa sotto ogni punto di vista. In più Big Lukaku che vedemmo e ammirammo nell'Inter a Londra è evaporato come un miraggio nel deserto. Sarà qualcos'altro che dovrà inventarsi il bravo allenatore degli inglesi per lasciare fuori il mitico Ancelotti. Che, pensate, all'andata doveva restare a Madrid lasciando il suo posto al figlio Davide ma un tampone dell'ultima ora riuscì a sconfiggere il Covid e a farlo salire su quel benedetto aereo. L'anno scorso passarono gli inglesi e si era in semifinale (1-1 e 2-0). Qui gli uomini della Perfida Albione si dovranno sbrigare a segnare perché ne debbono fare almeno due se no non se ne parla. E dall'altra parte, gatton gattone, aspetta il nostro Benzema...Bayern Monaco-Villarreal primo marcatore Lewandowski (quota 3,30)Real Madrid-Chelsea gol/over 2,5 (2,00)