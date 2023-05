, in semifinale di Champions League. E credo di avere ancora stampato il dramma del viso del Pep, sgualcito fatto secco eliminato in un modo che "ancor l'offende".L'andata a Manchester, tutto il contrario di oggi, e i Citizens giocarono a piegare in due i rivali. Riuscendoci anche perchè a un certo punto (ovvero all'11') De Bruyne e Gabriel Jesus avevano già fatto bam-bam. Da lì cominciò la rincorsa senza fiato dei blancos: 2-1 di Benzema, 3-1 di Foden, 3-2 di Vinicius, 4-2 di Bernardo Silva. Mancava solo il rigore, ancora Benzema. Con il cucchiaio dal dischetto alla Totti, 4-3.Mai sarebbe dovuto finire con un solo gol di vantaggio del City. Le occasioni da gol furono -compresi i sette gol - undici a sei per gli inglesi! Mi chiedo e mi rispondo subito: era mai esistita una semifinale di andata di Champions League con diciassette possibili gol? Non scherziamo. E non c'era Haaland.... Gli spagnoli devono vincere con due gol di scarto, con uno soltanto si andrà ai tempi supplementari. Al 73' dopo lo splendido gol di Mahrez fa suonare il "Silenzio" di Nini Rosso sul Santiago Bernabeu. E invece no, al 90' e un minuto dopo lo stesso Rodrygo, si ribalta qualcosa di impossibile. Si va ai supplementari e lì il calcio di rigore che Orsato giustamente assegna porta Karim Benzema a salire i gradini di un prossimo Pallone d'Oro, 3-1!. Anche qui 6-6, dodici le occasioni per segnare contando solamente quelle nei tempi regolamentari. E non c'era Haaland..., dovrebbe saper leggere nel futuro;E questa volta ci sarà Haaland!