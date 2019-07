Comincia l'Audi Cup e non stiamo parlando del torneo dei bar. Quattro squadre con semifinali e finali di grana finissima. Per esempio, tra Real Madrid e Tottenham in campo c'è di tutto. Pur se i blancos in questo periodo hanno dimostrato di essere ancora molto indietro. E il 7-3 subito dai cugini colchoneros di Simeone ha messo i puntini sulle i in modo inequivocabile, non ci siamo. Dall'altra parte invece il Tottenham cresce anche quando perde, la sconfitta con il Manchester rosso è arrivata alla fine di un secondo tempo quasi in toto dominato. La quota degli inglesi - si gioca all'Allianz Arena, Monaco di Baviera - sembra altissima.



In Champions League è serata di ritorno. Partita intensa dovrebbe essere Basilea-Psv, che all'andata ha riservato il meglio nella coda. Visto il 3-2 per gli olandesi, agli elvetici basta l'1-0. Ma vedo i gol, non credo a pedine mosse con lentezza sulla scacchiera.





I CONSIGLI DI MARTEDI'





Real Madrid-Tottenham 2 (quota 3,40



Basilea-PSV Eindhoven over 2,5 (1,63)







L'ambo vale 5,54 volte la posta