Sono andato a prendere l'ultima volta che Real Madrid e Barcellona giocarono la semifinale di andata di Coppa del Re in casa dei blancos. Sto parlando del 30 gennaio 2013. Fini' 1-1 lasciando tutto in bilico grazie ai gol di Fabregas e Varane, entrambi nella ripresa. Il ritorno al Camp Nou mischiò le carte e invece di qualificare i padroni di casa portò in finale il Real che si impose per 3-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (doppietta, il primo su rigore) e ancora Varane. Il golletto di Jordi Alba fu una poverella e solinga boccata di ossigeno per i blaugrana. Che oggi dovranno fare a meno di Lewandowski. Vediamo se si ripete quell'1-1, qualche spicciolo per partecipare.



Chi vuole butti un'occhiata alla finale di andata della Coppa di Serie C (Juventus U23-Vicenza al Moccagatta di Alessandria).



PS. Quello è l'ultimo 1-1 al Santiago Bernabeu tra le due regine del calcio spagnolo. Di qualsiasi manifestazione si trattasse. Dieci anni...





Real Madrid-Barcellona risultato esatto 1-1 (quota 7,25)