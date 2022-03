Nulla di eccezionale in questo lunedì. Nella nostra Serie A c'è Lazio-Venezia. Considerando che dopo questa arriverà il derby romano, mi piace la vittoria di Sarri ma a quelle quote non mi impiccerei per alcun motivo.



Si può provare partendo dal Real Madrid. Che, essendosi inventato quel popò di ribaltone contro Mbappè e compagnia bella, in Champions League, con il Maiorca potrebbe essere tranquillamente più scarico del solito e subire un gollettino. Non che serva a perderla per carità ma l'1,80 del gol potrebbe rivelarsi una quota dignitosissima.



La quota più interessante della giornata, sul tardo pomeriggio, arriva da Galatasaray-Beriktas, Turchia. I padroni di casa hanno fatto una stagione brutta e, incredibile ma vero, giovedì scorso hanno saputo bloccare sullo 0-0 il Barcellona in Conference League. In Spagna! Giovedì prossimo ci sarà il ritorno e quindi è difficile non pensare che tutte le menti siano rivolte al colpo dell'anno, l'eliminazione (cui credo nemmeno un po'... ) dei blaugrana. Il Besiktas, che non è malaccio, può certamente approfittarne, a 2,70 si può tentare.



Dalla Serie C piove Feralpisalò-Triestina, sul piatto due squadre che subiscono molto poco le avversarie. Di gol potremmo vederne il minimo sindacale e quindi l'under vale quello che vale. Però arrotonda il terno.



Maiorca-Real Madrid gol (quota 1,80)

Galatasaray-Besiktas 2 (2,70)

Feralpisalò-Triestina under 2,5 (1,55)



Il terno vale 7,53 volte la posta