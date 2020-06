Siam giunti, ecco Betlemme.. Tanti anni fa fecero addirittura, su un giornale importante, la classifica dei derby più tesi, intensi, tirati e sentiti del mondo del calcio e venne fuori il derby di. Ne ho visti tanti e non faccio fatica a crederci. Non ne ricordo uno che sia uno in cui si sorridessero e sorseggiassero un the al latte, con il mignolo alzato.Qui da sempre sono sventole. In porta o dovunque sia. E nel contesto, se dovessero vincere i futuri avversari della Roma in Europa League sarebbe per loro il primo "doppio" dal 2016 a oggi, vittoria all'andata (finì 1-2 in casa biancoverde) e al ritorno.Al di là di come finirà una cosa la leggo nella palla di vetro.. Sono convinto che se il match si stappasse presto con un gol di qua o di là ne vedremmo degli altri.. Ciò che le squadre si sono tenute dentro nella preparazione esploderà in campo. E non credo che ci porterà a cambiare canale: sarà divertimento per chi guarda. Ricordo punti e posizioni in classifica: Siviglia terzo con 47 punti, Betis dodicesimo con 33. E questa sarà la ventottesima giornata. Del campionato di Barcellona e Real Madrid. E ci siamo capiti.Al Nacional do Amor, dove gioca il, arriva ilnetto favorito nelle quote. E devo dire non capisco perchè tutta questa differenza. Nelle ultime cinque il Belenenses ha totalizzato tre successi e due pareggi, ricomparendo con una netta vittoria (0-2) in casa Aves. In classifica è praticamente salvo e può giocarsi tutto quello che vuole a mente aperta. Il Guimaraes viene da tre vittorie e il pareggio colto alla ricomparsa, in casa contro lo Sporting Lisbona (2-2). In definitiva sembrano - anzi sicuramente lo sono - due squadre in salute che, anche grazie alla sosta per il COVID, non perdono da lunga pezza. All'andata vinse 5-0 il Guimaraes ma fu una partita irripetibile: 2-0 già al 4', rigore sbagliato dagli ospiti per tornare in pista poi il disastro.Siviglia-Betis over 2,5 (quota 1,80)Belenenses-Guimaraes X (3,65)