Non vinciamo l'Europeo Under 21 dal 2004. E a giudicare da quello che è successo nel debutto perso contro la Francia (1-2) sarà tostissima farlo in questa edizione. Perchè se uno dovesse far di conto con ciò che di orripilante è accaduto dovrebbe mettersi a piangere o ad urlare. Oppure entrambe le cose. Ci è capitato un arbitro di cui non dirò nome e nazionalità tanto ci ha fatto male. E tanto è stato il male fatto agli azzurrini di Nicolato che è stato deciso dall'Uefa di reinserire dai quarti di finale quello che non c'era, ovvero Goal Line Technology e Var. Se fossero esistite dalla prima giornata, l'Italia non avrebbe perso. Ora bisogna vincere a tutti i costi contro i cugini svizzeri che possono guardarci dall'alto in basso con i tre punti del successo contro la Norvegia. Noi non perdiamo due partite consecutive dal 2018. E contro questo avversario non siamo mai usciti sconfitti (due successi e tre pareggi, solo un gol subìto). Se l'Italia farà il fuoco e le fiamme che ci aspettiamo aggancerà la Svizzera vendicandosi almeno parzialmente del danno (per il momento poi si vedrà).



Per un ambo via con il gol di Repubblica Ceca-Germania. I cechi, nonostante la scoppola presa nel secondo tempo dagli inglesi, non mi sono sembrati gli ultimi della pista. E la Germania non credo che farà altri errori. Almeno non macroscopici come i due calci di rigore falliti.



Svizzera-Italia 2 (quota 1,95)

Repubblica Ceca-Germania gol (1,75)



Ambo da 3,41 volte la posta