Seconda puntata della settimanale SFIDA A MISTERPALMIERI. Domenica che sembra meno fiammeggiante del sabato in Serie A (il derby di Milano è il derby di Milano) ma per esempio tira fuori grandi appuntamenti all'estero.



Si inizia con le nostre che hanno qualcosa che le accomuna, ovvero i gol. Questo campionato è nato sotto l'insegna dei risultati larghi. Anche le "nuove regole" incidono? E' assai probabile.



Bologna-Roma campo principale, non fosse altro perchè gli uomini di Sinisa vincono da otto sfide consecutive in casa (tra lo scorso campionato e questo). Fonseca arriva con la fanfara e una squadra che in quattro match quattro - compresa l'Europa - ne ha fatti dodici e presi sei. Vi sembrano pochi?



Nelle altre tre, al contrario del gol/over 2,5, mi mantengo sul classico overone. Tre campi dove prevedere che si segnerà pare mestiere facile, visto come sono andate finora Sampdoria-Torino, Atalanta-Fiorentina (si gioca al Tardini) e Lazio-Parma.



Rimangono i big match di Premier League e Liga. Da una parte il Liverpool va a dimenticare Napoli in casa Chelsea avendo con sè la rabbia di chi è stato sconfitto - da campione d'Europa - sullo stesso campo per il secondo anno di fila. Dall'altra il capolista e imbattuto Siviglia, feroce anche nel suo blitz di Europa League, ospita un Real Madrid che ha le pive nel sacco per quello che gli ha mostrato il PSG di quel demonio che si chiama Di Maria.



Con voi abbrevio la solita musica. Solo partite della domenica e quota finale. Mi aspetto i botti, non è ancora Natale ma ci stanno.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA:



Bologna-Roma gol/over 2,5 (quota 1,80)



Sampdoria-Torino over 2,5 (1,82)



Atalanta-Fiorentina over 2,5 (1,57)



Lazio-Parma over 2,5 (1,54)



Chelsea-Liverpool 2 (2,02)



Siviglia-Real Madrid 1X (1,56)



La sestina vale 24,8 volte la posta escluso il bonus