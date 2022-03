Basta dare un'occhiata e fare due conti. Anche se nella gara di andata a Bergamo c'era Zapata. Al Gewiss Stadium finì 1-4 (con 17 tiri dell'Atalanta e 8 della Roma). Ora guardiamo le ultime. Spezia-Roma, quella dei giallorossi, si è conclusa 1-0 a loro favore (31 tiri per i romanisti e 9 dello Spezia, che è vero ha giocato un tempo e qualcosa in dieci uomini). Ora le più recenti della Dea, una europea e una in Serie A. In Grecia è finita 3-0 per i nerazzurri (9 tiri per loro e 4 dei padroni di casa): a Bergamo con 19 tiri a 6, la Sampdoria è stata "terminata" 4-0.All'andata, Atalanta-Roma si sbloccò dopo un minuto, cosa che non succederà al 99 per 100 oggi. Poi l'arrembaggio degli uomini di Gasperini generò tante conclusioni ma le reti grandinarono nella porta della Dea. Tutto questo per dire che l'over 3,5, condito con il gol, mi pare una quota ben più che signorile. Gasperini ha fatto di necessità virtù e senza gli attaccanti titolari, usciti per acciacchi, ha comunque ricreato un grande impianto. E Muriel si è rimesso in piedi, prt oggi ce la fa, probabilmente subentrando nella ripresa. Mourinho, con il gol di Abraham dal dischetto in Liguria, si è riportato in linea di galleggiamento per conquistarsi un posto in Europa che non sia soltanto quello della Conference. In pochissime parole, si prevedono gol ma questo l'avevate capito.Altra previsione, il 3,35 della X a Udine è condannato a calare. Non so quanto ci sia di intelligente nel farsi troppo male, tra Udinese e Sampdoria. Può darsi che sia soltanto una mia idea e pure sbagliata. Il Quaglia in Friuli ci è cresciuto e non mi pare cosa da poco. All'ultima, di cui ho già parlato, lo 0-4 a dei doriani a Bergamo, Giampaolo ha cambiato Sensi e Quagliarella al primo minuto del secondo tempo, sullo 0-2: lasciandoseli lucidati per questa? A quota 26, Udinese e Sampdoria sono ancora quattro lunghezze avanti al Venezia. L'assicurazione sulla vita c'è.Nella Liga, la Real Sociedad va in trasferta a casa Real Madrid. Dove è dal 2018 che ogni volta che ci atterra segna almeno un gol: fu 5-2 quell'anno, l'anno seguente 0-2 e 3-1, nel 2020 in Coppa del Re fu un roboante 3-4, l'anno scorso 1-1. Con il pareggio del Siviglia di ieri sera, i blancos hanno l'occasione di prendersi un consistente vantaggio sui rivali per il titolo. Ecco perchè questo match, nonostante arrivi prima del caldissimo Real Madrid-PSG di Champions League mercoledì prossimo, nasce sotto il segno del gol. Crollato dall'1,90 dell'apertura fino all'1,75.Terno che un cippino lo vale davvero, a oltre sedici. Ci si prova come un'orda di lanzichenecchi.