Un anno (e un giorno) fa. "L'AS Roma è lieta di annunciare che Josè Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla Stagione 2021-2022". Un anno dopo i suoi giallorossi si giocano la possibilità di entrare nella finale di Conference League che si disputerà a Tirana, contro l'avversario che uscirà da Marsiglia-Feyenoord. Ma stasera c'è il Leicester.L'andata in casa degli inglesi allenati da Brendan Rodgers - amico vero dello Specialone - e' finita 1-1. Lasciando il tutto così come è, perchè questa annata e' la prima a non riconoscere come doppi i gol segnati in trasferta. Quindi il succo è che bisognerà farne uno in più degli altri. Un 2-2, come qualsiasi altro pareggio più magro o più grasso di gol, sposterebbe la bilancia ai tempi supplementari. O a quella parola che non si deve scrivere.Dando un'occhiata a tutte le quote, ne è emersa una che mi ha colpito, non me l'aspettavo cosi' alta. Proprio perchè il discorso appena fatto a proposito dei gol potrebbe dare luogo a un match chiuso, poco spettacolare. La Roma è un periodo che viaggia sugli under e chissà che non si ripeta. Certo, la spinta dell'Olimpico tutto inguainato di giallorosso - o giù di li' - fornirà una spinta ineguagliabile (e dopo una serata chissà magari trascorsa a fare il tifo per uno "nato romanista" come Carletto Ancelotti). Il Leicester sta giocando con Tirana unica meta. E il decimo posto nella classifica di Premier League ne è l'assoluta certificazione. Tornando alla quota di cui sopra, il risuktato esatto di 0-0 a dieci contro uno è un panzerotto da assaggiare per vedere l'effetto che fa. Mancherà Capitan Miki, non è una cosetta. Ma i compagni vogliono spingerlo verso il primo trofeo italiano-europeo.Sparisce anche l'ultimo asterisco della Serie A con il recupero di Salernitana-Venezia. Il pronostico può anche valete una riga. I veneti, otmai ulrimissimi, hanno impegnato la Juventus però non avevano fatto i conti con Bonucci versione Vlahovic. Davide Nicola e i suoi devono assolutamente prendere a morsi questo match. Per quello che sono riusciti a fare sin qui ipotizzare un segno che non sia l'1 è cosa pazzesca. E l'Arechi in queste giornate è uno dei pochi stadi che conosco di persona a poter avvicinare l'Olimpico che "bolle".PS Questa ve la sussurro: ho sognato la doppietta di Nicolò Zaniolo nei tempi supplementari. Oggi vedremo se avevo solo mangiato pesante.