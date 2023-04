Ma sarà diverso, non si parla di tre punti, uno o nessuno ma di dentro o fuori. Qualcosa che riporterà la folla - interamente giallorossa - a serate come Roma-Barcellona, questa è la strada per tornare a sentire la musichetta, a urlare Cempioooooons. Una settimana fa una sconfitta che ebbe dell'assurdo. Loro segnarono il gol dopo il palo disu rigore, nel secondo tempo giocarono solo gli uomini di, con quella traversa-riga-quasi gol che fece urlare alla luna come i coyote.. E recuperando gli acciaccati - uno per tutti Dybala - lo stadio che urlerà senza sosta spingerà verso il successo. Di misura o largo si vedrà. Intanto i clean-sheet di Rui Patricio sono la via per andare in semifinale.L'avversario uscirebbe da, che in Germania fini' 1-1.Fu equilibrata più di quanto si potesse pensare. E i tedeschi la riacciuffarono a dieci minuti dalla fine. Non credo che(il loro tecnico) si faccia mettere all'angolo; che si vada ai supplementari è quota troppo alta.Anche lodovrà vincere - al Sanchez Pizjuan di- per passare. E oltrepassare con la memoria quella pazza partita di andata a Manchester dove perse giocatori e due gol di vantaggio in un finale arroventato e marchiato dall'autogol di Maguire. Ne mancheranno altrettanti (Bruno Fernandes e Varane i più importanti), il gol sembra una possibilità concreta.è già al di là del guado in Conference League (vinse 4-1 da loro) ma si sta divertendo a segnare come fosse una terza media in gita. Italiano l'ha presa dritta, over di prammatica con il Lech Poznan.perchè il match contro lo Sporting Lisbona dell'ottimo Amorim (battuto 1-0 a Torino) può finire in ogni modo. Soprattutto in giornata di sentenze (o di vigilia... ).Roma-Feyenoord 1 (quota 1,85)Saint Gilloise-Leverkusen X (3,60)Siviglia-Manchester United gol (1,65)Fiorentina-Lech Poznan over (1,60)