"Abbiamo due strade per conquistarci il diritto di salire di livello europeo e di giocare l'anno prossimo l'Europa League. Uno è arrivare al quinto posto in campionato e l'altro è vincere la Conference League. Siamo qui a Leicester per la semifinale di andata ma non scopro niente se dico che se non si va in finale non conta".Come dare torto a Josè Mourinho? Che si è messo la Roma sulle spalle e fin qui ci è arrivato. Riuscendo persino - e quello non era facile - a fare dimenticare l'1-6 patito nel girone contro il Bodo, al Polo. Girando tutto a proprio favore nel quarto di finale dell'Olimpico. Quel 4-0 che è coinciso con la migliore serata di Nico Zaniolo da tanto tempo a questa parte. Una tripletta che ha rubato gli occhi di tanti lavoratori del pallone, che stasera se lo andranno a studiare da vicino al King Power Stadium, lo stadio dove le "foxes" del Leicester giocano le partite in casa.Per la prima volta la Roma affronta una squadra inglese che non fa parte del "circolo magico": e' decima in classifica e da lungo tempo penso solo a come portarsi a casa questo trofeo. Ma non avrà che un Vardy a mezzo servizio - nel migliore dei casi per un intoppo fisico - e questo sarà un vantaggio per noi. La X2 a 1,60 per l'andata può andar bene in un terzetto che passa quota dieci.Nell'altra semifinale non capisco perchè i quotisti si siano infatuati degli olandesi del Feyenoord, abbandonando al proprio destino i francesi del Marsiglia. Eppure Dimitri Payet ha spiegato che quella chicca di gol - nei quarti di finale al Paok di Salonicco - non venne fuori così per caso, è una cosa che prova sempre in allenamento. Resta, finora, probabilmente la rete più bella della manifestazione. Sperando di rivederla magari stasera e non certo nella finale di Tirana, contro la Roma. Comunque la quota del Marsiglia è un boato, il Feyenoord è decisamente meno in evidenza e poi i francesi arrivano da un periodo fantastico. Perchè mai il 2 in Olanda a 3,25? Bah, tentativo da farsi.Si chiude con il successo interno del West Ham sui tedeschi dell'Eintracht Francoforte, che nel turno precedente di Europa League fecero secco nientepopodimeno che il Barcellona (dopo ha perso contro tutti o giù di lì...). Dato che le casualità non riescono sempre, restare vivi in questa sarà tosta. Il West Ham sta preparando il match come fosse una finale. E potete star sicuri che alla pari l'1 non è mal giocato.(quota 1,60)(3.25)(2.00)Il terno valela posta.