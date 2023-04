Ve lo ricordate Damiano dei Maneskin strillare a tutta voce e poi andarsi a prendere, insieme con il suo gruppo, il trofeo dell'Eurovision 2021? Il frontman del gruppo romano è tifosissimo: chi glielo avesse detto che prima avrebbe battuto nella finale di Conference League 2022 proprio la squadra di Rotterdam per poi ritrovarla ancora nei quarti di Europa League? Tutto meno che una cosetta facile facile, quest'avversario è molto più duro di quello battuto in finale grazie a Rui Patricio. Soprattutto in casa loro sarà una salita, stanno vincendo il titolo ma vogliono la rivincita di Tirana. Anche se chi li sconfisse con il suo gol, Zaniolo, indossa ora una maglia giallorossa ma in Turchia (Galatasaray).. Anche perchè come detto sopra in casa sono decisamente migliori (il tifoso Gini Wijnaldum ha detto che lo stadio De Kuip è "speciale") che in trasferta. E Mou è il primo a sapere che una sconfitta oggi non chiuderebbe il passaggio.Le altre due italiane in campo,Forse lo stesso può dirsi di, impegnate contro gli spagnoli del Siviglia e i belgi del Saint-Gilloise ma la differenza la trovo più sensibile. Gli inglesi sono quelli che hanno già messo la Coppa nel mirino e da tempo; i tedeschi giocano un bel calcio (il tecnico, Xabi Alonso, può essere il Guardiola del domani).Feyenoord-Roma 1 (quota 2,40)Manchester United-Siviglia 1 (1,40)Bayer Leverkusen-Royale Union Saint-Gilloise 1 (1,55)Terno da 5,20 volte la posta