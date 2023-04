Ti segni sul taccuino che centuplicherai le forze per vincerlo.Stasera si ritrovano Sottil e Mourinho. A stadi invertiti. Se non ci fosse stata l'infernale trasferta nordica dell'1-6 in Coppa con il Bodo sarebbe stato quello del "Friuli" il peggio del peggio mourinhano. Ora è il giorno. Però, incredibile ma vero, il rivale già messo nel mirino dovrà essere per forza il Feyenoord da affrontare giovedi' in Europa League. Ci sarà la concentrazione giusta prima per la "vendetta" contro i friulani? La vedo pericolosissima. Con Udogie e compagni. Anzi,Tre anni fa fini' 0-2 all'Olimpico, certo la Roma rimase presto in dieci per l'espulsione di Perotti ma...Che è appena tornato dopo l'1-1 con il Gent, in Belgio, per l'andata di Conference League. Nulla ma proprio nulla di comodo attende gli Hammers.Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha giocato una durissima partita di Europa League con il Saint-Gilloise e si prepara a quella in trasferta. Oggi viaggia dal Wolfsburg e non potrà prendersela tranquilla tranquilla., unica di Serie B. Sembra il manifesto dell'under (le ultime quattro degli umbri e le ultime sei dei toscani), arrotonderebbe una splendida quota. Prosit.Roma-Udinese 2 (quota 4,50)West Ham-Arsenal 2 (1,52)Wolfsburg-Bayer Leverkusen 1X (1,55)Ternana-Pisa under (1,62)Quaterna da 17,1 volte la posta