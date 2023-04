Roma-Udinese (domenica 16 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Mourinho non può contare sugli infortunati Karsdorp e Solbakken. Da valutare le condizioni di Dybala, Pellegrini e Abraham, usciti malconci dalla trasferta olandese contro il Feyenoord in Europa League. Dall'altra parte Sottil deve fare a meno degli indisponibili Ebosse e Deulofeu.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, El Shaarawy; Belotti.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.