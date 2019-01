In questo sabato in cui torna il calcio italiano con la Coppa mi aggrappo alla giornata di Premier League. E a una quaterna piena di combo possibili e con quota redditizia.



Prima però parto dalla SINGOLA di Brighton-Liverpool. Klopp si deve presentare con una difesa rabberciata visti gli infortuni. I padroni di casa sono tosti, non si faranno camminare sulla schiena. Perchè hanno un ottimo ruolino dentro casa (cinque successi e tre pareggi in dieci partite). La quota della X è 6 contro 1: da quando l'ho vista ho preso ad ululare.



Passo alla quaterna. La partenza è la vittoria di Sarri contro Benitez, la quotarella è bassa ma se la sconfitta in Coppa contro il Tottenham (due pali e un gol preso regalato dal Var) ha detto che i blues stanno risalendo, non sarà il Newcastle a mettere paura.



Quindi la nostra Samp-Milan, nettamente la più bella delle tre italiane di Coppa: vado sulla combo 1X/under 3,5. Pensando anche al fatto che i rossoneri hanno in testa la Supercoppa, la Juve e un altro continente.



Poi le altre combo, in Burnley-Fulham (Ranieri deve fare un altro miracolo quest'anno) e Leicester-Southampton (i saints con un punto nelle ultime tre, anche se contro Sarri a Londra).



Volendo c'è Liga e Ligue 1. E Lazio più Juve...





I CONSIGLI DEL SABATO



Chelsea-Newcastle 1 (quota 1,25)



Sampdoria-Milan 1X/under 3,5 (2,05)



Burnley-Fulham 1X/under 3,5 (1,77)



Leicester-Southampton 1X/under 2,5 (2,25)



e la singola



Brighton-Liverpool X (quota 6,00)





La quaterna vale 10,2 volte la posta