Un paese intero, il Camerun, aspetta il match contro Salah e compagnia bella con le palpitazioni. E' quello che può spingerli in finale dove troverebbero un niente affatto semplice Senegal. Il vantaggio, grande vantaggio, è che gli egiziani hanno dovuto spendersi due volte ai tempi supplementari, faticando come non hanno fatto i loro rivali di oggi. In un match a eliminazione diretta cosi' importante, giocare in casa e senza aver fatto quattro tempi supplementari si rivelerà un plus enorme. Se poi l'Egitto sarà fatto di supereroi, amen.



In Coppa del Re di Spagna l'Athletic Bilbao si ritrova di fronte la sua bestia nera, il Real Madrid ma senza la sua bestia nerissima, Benzema. Lo ha detto lo stesso Ancelotti: “Se fosse la finale di Champions forse ma per un quarto di finale non si può rischiare“. E allora i baschi giocheranno alla morte perchè un'altra sconfitta non possono prenderla in considerazione, anche se di assenti ce ne saranno. Ma non certo al livello di Benzema. Si parla ancora di eliminazione diretta, non vedo tre gol, sposo l'under 2,5.



PS Chi volesse andare sulla singola ha già capito tutto no?



Camerun-Egitto 1 (quota 2.15)

Athletic Bilbao-Real Madrid under 2,5 (1,85)



L'ambo vale 3,97 volte la posta