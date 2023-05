C'era una volta Salah, si dirà quando si racconteranno le gesta di un attaccante così forte. Noi italiani siamo stati fortunatissimi ad averlo prima con la Fiorentina e poi con la Roma anche se ad averne il meglio della carriera, si dirà giustamente, sarà stato il Liverpool di Klopp. Quando si racconterà di lui si dirà che è stato un attaccante così bravo da segnare venti reti e più in tre stagioni di Premier League (era dagli anni sessanta di Roger Hunt che il Liverpool non ne aveva uno così). Oggi a Leicester, disperatissimo perchè a caccia di punti-salvezza (esistono ancora per Vardy e compagnia?) Momo Salah caccia invece il gol che lo porterebbe per la terza volta a quota venti. Vai, grande: avrai tutto il nostro tifo per te.



Il Betis di Pellegrini è quanto di più instabile ci possa essere nella Liga ma la lotta per l'Europa dà la spinta che serve per andare sul Villarreal e soprattutto distanziare il Girona. C'è da battere il Vallecano, non è una robetta facile facile ma a quella quota si può provare.



In Portogallo troviamo il terzo gradino del terno di oggi in Estoril-Arouca. Gli ospiti mi danno coraggio per andare sulla vittoria esterna, cosa che non ho trovato per inserire Sampdoria-Empoli, il cammino dei blucerchiati è troppo doloroso per non tenerne conto. Ad maiora.



Leicester-Liverpool marcatore si' Salah (quota 2,00)

Betis-Vallecano 1 (1,92)

Estoril-Arouca 2 (3,05)



Terno da 11,7 volte la posta