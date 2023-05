Grande domenica di calcio internazionale con la 36ª giornata di Premier League che prosegue con 3 match in pomeridiana, di fondamentale importanza per la corsa al titolo. Si comincia alle 15 con il Manchester City di scena a Liverpool contro l’Everton, in una delicata sfida dalle ambizioni profondamente diverse. I Citizens di Pep Guardiola – oltre alla partita in più da recuperare – vogliono proseguire l’assalto alla Premier. Mantenendo l’attuale punto di vantaggio sui Gunners di Arteta, che scenderà in campo alle 17.30 contro il Brighton di De Zerbi, ancora in corsa per un posto nelle prossime edizioni delle coppe europee. I Toffees, dopo il grande successo per 5-1 dell’ultima giornata, cercheranno l’impresa per allontanare sempre più la zona retrocessione, distante un solo punto dopo il pareggio ottenuto dal Leeds contro il Newcastle.



Alle 15, Brentford-West Ham è l’altro match di giornata, con gli Hammers pronti a chiudere il discorso salvezza.