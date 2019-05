Abitano a dieci chilometri di distanza, Chelsea e Arsenal. Se la sono andate a giocare a Baku, un po' come dire su Saturno. Scelta discutibile o pazzesca? Fate voi. Il Palazzo del Calcio, qualunque esso sia, spesso partorisce mostri di questo genere. Ad ogni modo, finale di Europa League tutta inglese con in campo Sarri, Emerson Palmieri, Jorginho, l'arbitro Rocchi, forse Zappacosta dalla panchina. Aria d'Italia ce n'è più di quanto si pensi. Con il totem Zola accanto a Sarri. Blues favoriti, per me decisamente troppo. Anche perché, nel folle viaggio d'America di qualche giorno fa, si è schiantato in volo l'eroe della semifinale, Loftus-Cheek, che ci ha lasciato un tendine d'Achille.



L'Arsenal ha un giocatore che il Chelsea non ha: potrebbe fare la differenza. E' l'assoluta necessità di vincere questo trofeo per poter giocare la prossima Champions League, visto che la classifica della Premier League l'ha tenuta fuori dalle prime quattro, a soli due punti dal Chelsea. Ventuno vittorie ciascuna in Premier, pochissime differenze. Anche se i Blues di Sarri sono alla seconda finale stagionale, avendo perso ai rigori quella di Lega contro il City del Pep.



Aubameyang e Lacazette? Più in forma di Hazard. Anche per questo vedo quote che non mi convincono. Troppo alti gli uomini di Emery, che sentono la musica di Champions della prossima stagione in sottofondo, ancora troppo lontana...



Credo che l'unica quota dove ci sia del valore sia quella dell'Arsenal. Nonostante lo juventino Ramsey se la guardi da fuori, anche lui infortunato.



Mondiali Under 20 in Polonia con l'Italia (già qualificata) in campo con il Giappone cui basterebbe il pareggio per passare agli ottavi da seconda. Non vedo la terza vittoria azzurra proprio perché per noi è un allenamento o quasi. La doppia nipponica potrebbe essere crema.

I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Chelsea-Arsenal 2 (quota 3,10)



Italia-Giappone X2 (1,44)





L'ambo vale 4,46 volte la posta