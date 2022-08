. Siamo alle eliminazioni (meglio, alle qualificazioni) più importanti perchè si va a finire nei gironi dove si troverà la nobiltà del calcio europeo (indi sicuro). Per cui si va di fretta. Per esempio, non giudicatele dallo 0-0 dell'andata che ho visto, si sono tirate in porta a fare male più e più volte e la partita non è stata "accia" proprio per niente. Tirarono molto più gli azeri, che avrebbero meritato di vincerla. Ma stasera i padroni di casa saranno gli altri. Bando alle ciance, faranno di tutto per passare: vuoi vedere che le aspettano i tempi supplementari? La quota è 3,20, non si sbilanciano troppo, la vedono come me?fu un frullatore di gol in Israele, finì 3-2. Il massimo dell'equilibrio con duemila tiri in porta duemila. E' vero che ai serbi basterebbe l'1-0 per portare la partita alla mezzora di coda ma per me si ripeterà l'over di quella sera. E a 1,75 si può fare amigos.La più difficile di tutte forse si rivelerà quella di, dominata 3-0 dagli svedesi all'andata. Due espulsi, ammoniti, ci fu una vera insalata di tutto alla Tele2 Arena di Stoccolma. Non è finita li', i ciprioti se la giocheranno sul serio e la spingeranno verso l'over, oltre la pari mi strappa il sorriso.Comunque minimum chip, ragazzi. Che è appena cominciata e deve ancora cominciare.X (quota 3,20)over (1,75)over (2,01)