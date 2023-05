Oggi vado sui marcatori, uno che è appena tornato a segnare e uno che sta facendo il bello e il cattivo tempo.Dentro Sassuolo-Bologna c'è il primo: Berardi, che ha patito un infortunio restando fuori proprio quando avrebbe lanciato la volata ai suoi. Con l'Empoli è tornato in campo nell'ultimo spezzone e ha saputo colorarlo con una doppietta, grazie anche a un calcio di rigore al 97'! Nel derby emiliano col Bologna farà di tutto per metterci la firma.straordinario nell'ultimo periodo per la folgore che battè il di li' a poco scudettato Meret e la tripletta che lo ha issato al fantastico tetto di quindici reti nel massimo campionato dei campani. Ad Empoli la sua spettacolare forma può fare l'ennesima preda.. Bianconeri indiavolati e avversario stecchito sul 3-0. Con la differenza che i doriani stanno ancora peggio. Mi aspettavo una quota inferiore, impossibile non sfruttarla.A Roberto De Zerbi ed al suo Brighton si è aperta la possibilità di ritagliarsi un posto in Europa. E con il calcio di rigore di MacAllister all'ultimo secondo contro Rashford&Company sono arrivati gli ultimi punti di platino. Contro l'Everton troveranno Sean Dyche che certo non farà regali. Ma la squadra più forte - e nettamente - è quella di casa.