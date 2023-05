Bella e vincente. La Lazio, con la vittoria ottenuta all’Olimpico contro il Sassuolo, vede la striscia del traguardo chiamato Champions League. Sarri sta guidando con maestria un gruppo forte ma che ha la necessità di essere puntellato per alzare l’asticella. C’è un nome che stuzzica parecchio in casa biancoceleste ed è quello di Domenico Berardi.



NUOVA AVVENTURA- Al Sassuolo ha dato tanto e ricevuto altrettanto ma ora Berardi desidera uscire dalla propria comfort zone e misurarsi in una realtà più grande rispetto a quella emiliana. E la Lazio rappresenta una destinazione gradita soprattutto in virtù della presenza di un tecnico che sa valorizzare i giocatori con il suo calcio offensivo come lo è Sarri.

PROBLEMA VALUTAZIONE- Nonostante i 29 anni e una stagione al di sotto delle precedenti con 7 gol e 6 assist in 21 presenze in serie A, il Sassuolo non ha alcuna intenzione di scendere il proprio simbolo e capitano. L’amministratore delegato neroverde Carnevali parte da una richiesta di 35/40 milioni e preferirebbe incassare questa cifra cash senza l’inserimento di contropartite tecniche. Ora la palla passa a Lotito che dovrà decidere se dare il via libera a Tare per provare ad aprire una trattativa con il Sassuolo per Berardi.