Empoli-Genoa chiude la giornata di Serie A e si sente l'assenza di Piatek, salito verso altri palcoscenici. La sfida è bollente e mette in palio punti che scottano. Anche per questo e per un occhio ai precedenti - quattordici scontri diretti e solo l'ultimo over 2,5!!! - tutto indica la strada dell'under 2,5.



Iran-Giappone è una bella semifinale di Coppa d'Asia, assolutamente sul filo. Il cammino dell'Iran è stato devastante: dodici gol fatti, nessuno subito! Quello del Giappone non è stato proprio lo stesso: otto gol fatti, tre subiti. Ma il Giappone si aspettava alle sfide che contavano e ora ci siamo arrivat. Battere quest'ran di acciaio sarà complicato per tutti. Ma un pareggio, quando si sta puntando la finale, potrebbe venir fuori. Anche perchè le due non hanno ancora mai disputato supplementari.



Primeira Liga portoghese. Andiamo a guardare i numeri di Tondela-Aves, dodicesima e terzultima. Le ultime sette del Tondela? Sette gol. Le ultime sette dell'Aves? Cinque gol. Significa quindi che in quattordici partite - le più recenti - l'opzione gol si è palesata ben dodici volte. Basta?





I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Empoli-Genoa under 2,5 (quota 2.00)



Iran-Giappone X (3,25)



Tondela-Alves gol (1,89)





Il terno vale 12,2 volte la posta