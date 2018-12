Non mi sembra una giornata strepitosa,ma qualche cosa c'è. Mi piace molto l'Empoli, che riceve il Bologna; dopo Andreazzoli i toscani hanno preso bene il cambio con Iachini. Il Parma potrebbe tornare a vincere contro il Chievo di Di Carlo che comunque non ha ancora perso (e questo potrebbe essere un motivo...). Così come il Genoa, che si trova di fronte la Spal in uno spareggio che non si può buttare via, in fondo a Torino si è persa una partita stracciata per l'espulsione di Romulo.



Un salto nella Liga. Huesca-Real Madrid e Betis-Vallecano nel mirino. Le merengues hanno perso tanti di quei punti stupidi che qui non possono proprio fallire, contro la squadra più debole del torneo. Il Betis invece non riesce a battere il Vallecano in casa sua dal 2010, se non ce la fa questa volta dopo due sconfitte e due pareggi a Siviglia...



SFIDA A MISTERPALMIERI per voi tutti, chissà che in una giornata che vedo più complessa di quanto non sembri uno di voi sappia tirar fuori il colpaccio per finire lunedì in prima pagina.





I CONSIGLI DI DOMENICA



Empoli-Bologna 1 (quota 2,01)



Parma-Chievo 1 (2,10)



Genoa-Spal 1 (2,00)



Huesca-Real Madrid 2 (1,33)



Betis-Vallecano 1 (1,55)





La cinquina vale 17,4 volte la posta escluso bonus