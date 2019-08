Altra SFIDA A MISTERPALMIERI con un partitone nostro come Lazio-Roma. Ovviamente non siamo ai livelli di Juve-Napoli ma il derby romano è qualcosa di bellissimo, in campo e soprattutto sugli spalti. Se la Roma sarà quella che si è già vista, il gol sarà la strada da percorrere (e occhio a Dzeko che nel derby non ha mai timbrato su azione... ).



Cagliari-Inter sembra fatta apposta per la combo da trasferta, anche perché se Pavoletti e Cragno debbono guardarsela in tv è durissima per i sardi.



Genoa e Fiorentina sono sembrate squadre da over fisso. Appaiono molto migliori davanti che non dietro, questo significa che faranno e prenderanno gol a ogni stormire di fronda (alla prima 3-4 per i viola e 3-3 per i rossoblù...).



Anche Sassuolo-Samp appare la classica sfida dove le reti non si faranno attendere. Cosi' come gli applausi neroverdi per l'ex mister Di Francesco.



Difficile ripararsi da tutto ciò che pioverà addosso. Parlo del Torino che potrebbe essere molto stanco per l'Europa League del giovedì che oltretutto ha lasciato amarezza, l'Atalanta caricherà anche per la soddisfazione dell'urna Champions.



Arsenal-Tottenham è il derby più derby di Londra. Non ce n'è un altro più vibrante. Molta fisicità e grande, grandissima rivalità. Visto i leoni che ci saranno in campo, mi dirigo sull'overone. Come un sol uomo.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Lazio-Roma gol (quota 1,52)



Cagliari-Inter X2/under 3,5 (1,56)



Genoa-Fiorentina gol/over 2,5 (1,92)



Sassuolo-Sampdoria gol (1,63)



Atalanta-Torino 1 (1,65)



Arsenal-Tottenham over 2,5 (1,57)





La sestina vale 19,2 volte la posta escluso il bonus