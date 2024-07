Roma, incontro con l'agente di Soulé: cosa manca per l'accordo totale. E si apre uno spiraglio per Dovbyk

e in particolare per la definizione di un paio di colpi destinati a ridisegnare il reparto offensivo attualmente a disposizione di Daniele De Rossi. A partire da, obiettivo dichiarato del club giallorosso per aggiungere qualità ed imprevedibilità, scommettendo su uno dei maggiori talenti esplosi nell’ultimo campionato di Serie A. Nelle scorse ore,e decisamente vicina alle richieste da sempre messe in chiaro dall’area tecnica bianconera di 35 milioni. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i contatti tra le due società sono proseguiti in mattinata, con l’obiettivo di- Ad ulteriore riprova del fatto che l’affare proceda spedito, dopo che Soulé ha espresso fermamente a più riprese il desiderio di prendere in considerazione esclusivamente la proposta della Roma,che l’argentino si appresta a siglare con la sua prossima squadra. Soulé ha già raggiunto un’intesa verbale sulla base di un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.- Ma quella di oggi è una giornata che può riservare, recentemente rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Roma nel passato campionato. Jonathan David del Lille rimane il nome più facilmente raggiungibile per una questione di costi (è in scadenza nel 2025), maattaccante classe ‘97 del Girona e capocannoniere dell’ultima Liga., che continua a pretendere una cifra vicina ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria.(e sullo sfondo rimane pure il West Ham) ma, sempre secondo quanto riferisce Sky Sport, per concretizzare il sorpasso serve una proposta contrattuale migliore di quella che la Roma avrebbe messo sul piatto nelle scorse ore.