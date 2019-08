CI risiamo! Ritroverete tanta gente che virtualmente avete imparato a conoscere benissimo. La SFIDA A MISTERPALMIERI ricomincia con l'apertura della Serie A, con Juve e Napoli in trasferta, con quelli bravi tra di voi - che sono tanti - già competitivi fin da subito. Perchè se vinci avrai un pezzo che parla di te lunedi'. Fate il meglio che potete!



Allora, Parma-Juventus. Alla prima giornata è già capitato altre tre volte e sono state tutte vittorie zebrate. Sono certo che gli emiliani avranno preparato una partita con i baffi e i bianconeri si sonto trovati con il problema della polmonite di Sarri. Ma è solo un motivo in più per prenderlo d'assalto, questo vernissage.



Stesso discorso si troverà a fare il Napoli in casa viola. La voglia di una piazza che sente aria nuova si sentirà tutta, la festa a Ribery ha chiarito tutto. Ma tra le due squadre c'è ancora l'oceano e la quota non mi pare affatto sciapa, anzi.



Liverpool-Arsenal è il match più bello del sabato di Premier League. Sarebbe facile dire vittoria reds ma non sarebbe appropriato, l'assenza di Alisson è qualcosa di grande, probabilissimo che si segni e si subisca.



Mi sono trovato di fronte la quota e sono semisvenuto. In Bundesliga c'è Augsburg-Union Berlino, l'1 ben oltre la pari non so spiegarmelo. All'esordio sono state entrambe squagliate da Borussia Dortmund e Lipsia ma le partite le ho viste, bah...



Chiudo la cinquina con la doppia interna di Getafe- Athletic Bilbao, che arrivano con esiti diversi dall'aver fronteggiato squadroni come Atletico Madrid e Barcellona, i blau addirittura sconfitti con un supergol di quel mostro di Aduriz. Potrebbe diventare una partita chiusa, giocata sulla quantità. Non credo che la vera sorpresa della scorsa stagione, i padroni di casa, possano partire con due sconfitte su due.

Ora tocca a voi!



I CONSIGLI DEL SABATO



Parma-Juventus 2 (quota 1,35)

Fiorentina-Napoli 2 (1,80)

Liverpool-Arsenal gol (1,63)

Augsburg-Union Berlino 1 (2,25)

Getafe-Athletic Bilbao 1X (1,41)





La cinquina vale 12,5 volte la posta escluso il bonus