La premessa è d'obbligo: questo sabato è lo spot del calcio realizzato dai folletti che decidono i calendari. Chi non posta le sue idee in questa occasione è pazzo o deve accompagnare la nonna a fare la spesa. Questa SFIDA A MISTERPALMIERI è una festa cui siete tutti invitati, basta mettere partite del giorno e quota finale!



In Italia ci sono Juventus-Napoli e Roma-Lazio, in Inghilterra Chelsea-Liverpool, in Spagna Real Madrid-Atletico Madrid. Una bella cura per le depressioni che dilagano...venite signori che c.è da divertirsi...



Alle 15 apre il derby di Roma. Con palpiti diversi. La Roma sa che si gioca moltissimo tra Lazio e Plzen, fermo restando che EDF è ancora lì che traballa. La Lazio ha gioco, verve e seconde linee pimpanti. Per me non perde.



Juventus-Napoli è ancora meglio. Ci si arriva senza aver scalato le marce, anzi. Con Dybala che si è svegliato, come hanno fatto un magico Insigne e un Milik rullo. Nessuno vuole perderla, tutti vogliono vincerla, pareggeranno?



Chelsea-Liverpool di Premier League offre la rivincita subitanea di quello che è successo mercoledì sera a campo invertito e in Carabao Cup. Emerson Palmieri e Hazard, ribaltando lo svantaggio, hanno detto che tutto è possibile. Rientra Alisson nei rossi ma a far la differenza potrebbe essere il momento-sì.



Real Madrid-Atletico Madrid arriva sull'onda della sberla presa a Siviglia dagli uomini di Lopetegui. Non c'è modo migliore di cancellare la vergogna battendo il Cholo Simeone. Ma una cosa è dirlo una è farlo. Partita chiusa, brutta, isterica. Quando si comincia così non si segna quasi mai a sbuffo.





I CONSIGLI DEL SABATO



Roma-Lazio X2 (quota 1.42)

Juventus-Napoli X (3.80)

Chelsea-Liverpool 1 (2.95)

Real Madrid-Atletico Madrid under 2.5 (1.95)





La quaterna vale 31 (!!!) volte la posta



