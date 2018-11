In una giornata in cui la Serie A è estremamente gnegne, la partita che comanda tutto nel mondo non può che essere la prima finale di Coppa Libertadores. E non può essere una finale di Coppa Libertadores come le altre se è Boca Juniors-River Plate. Vado subito subitissimo al pronostico che è una combo facile facile (chissà se davvero...): 1X/under 2,5. In una sfida accalorata come questa diventa difficilissima l'uscita del 2 e allo stesso modo diventa difficilissima l'uscita dell'over 2,5. Perchè si gioca soprattutto sulla tensione. Vedremo. Perchè non dimenticate di guardarla, pena la squalifica a vita.



Nella Liga c'è una quota che non ha proprio senso. Girona-Leganes offre l'1 a oltre la pari. Roba da urlare che il vicino si sveglia e ti viene a battere alla porta di casa.



Per chiudere un terno possibilissimo salto in Premier League, ovvero a Newcastle-Bournemouth. I rossoneri sono dietro le big e stanno facendo un campionato vero, già tre le vittorie in trasferta. I bianconeri sono finora quanto di più deludente.



Lascio a voi condire le tre partite di Serie A insieme con tutte le altre per arrivare a una sfolgorante SFIDA A MISTERPALMIERI. Io ci ho provato con un terno strano ma che regge. Voi che volete fare?





I CONSIGLI DEL SABATO



Boca Juniors-River Plate 1X/under 2,5 (quota 1,88)

Girona-Leganes 1 (2,17)

Newcastle-Bournemouth 2 (2,62)





Il terno vale 10,6 volte la posta