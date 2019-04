Eccoci arrivati alla SFIDA A MISTERPALMIERI di mercoledì. Le regole da seguire ormai le sapete a memoria, SOLO partite della giornata e quota finale del vostro consiglio. Partiamo.



Comanda la Serie A e lì in mezzo vado a cogliere fior da fiore. La base per me è una combo, la X2/gol di Roma-Fiorentina. Ho avuto il "piacere" di vedere Roma-Napoli e quello che ho visto non riesco nemmeno a raccontarlo. I viola arrivano da una più che decorosa sfida contro il Torino, che nelle ultime battute avrebbero potuto risolvere a loro favore. Per me è la combo fatta apposta per l'Olimpico.



Poi abbiamo due partite simili, che secondo me possono tranquillamente chiudersi con l'opzione gol. Sono Spal-Lazio e Torino-Sampdoria. Nel caso della prima, mi conforta ancor di più che i romani non abbiano preso reti a San Siro, i ferraresi sono velenosi in casa e arrivano dai tre punti di Frosinone.



A proposito dei gialli, ecco la chiusura della quaterna. Il Frosinone si è giocato l'all-in contro la Spal, ora gli è rimasto qualche spiccio. Il Parma, molto migliore in trasferta che in casa, potrebbe raccogliere tre punti senza spendere troppo. La quota? Incomprensibile (come non riesco a comprendere la quota del gol a Toro-Samp...mah...).



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Roma-Fiorentina X2/gol (quota 2,58)



Spal-Lazio gol (1,74)



Torino-Sampdoria gol (1,87)



Frosinone-Parma 2 (2,94)



La quaterna vale 24,6 volte la posta