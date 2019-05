Una SFIDA A MISTERPALMIERI (lasciate fuori Milan-Bologna e le altre di lunedì) che prende il via con una partita "storica". Parma-Sampdoria, in nome di un gemellaggio tra i più vecchi che si ricordino. Nascono i "Blucrociati", le squadre andranno in campo indossando una rivisitazione della maglia dell'avversario (già viste, stupende!) che alla fine saranno vendute e le somme donate all'Istituto Gaslini di Genova e all'Ospedale dei Bambini di Parma. E il 2-2 in campo? Scherzo, ma il pareggio potrebbe davvero venir fuori da una partita che immagino più che scoppiettante.



Il Sassuolo visto con la Fiorentina potrebbe cominciare ora il suo torneo, il Frosinone non ha niente da difendere e tutto da attaccare. Ci sta l'over 2,5. A Marassi c'è tanto in ballo ma soltanto per la Roma non c'è via d'uscita ai tre punti, non è previsto altro che l'assalto fin dall'inizio. Con la Serie A si chiude al San Paolo, arriva il Cagliari versione trasferta. Lontano da casa è una squadra che non sa far alcunchè di quello che regala ai suoi tifosi in casa, il Napoli deve inchinarsi a raccogliere.



Faccio il salto oltre i confini, vado a Lione (Ligue 1) dove giocherà il Lilla. È una partita piena di gol. E non c'è solo la storia a dirlo. Venti le reti nelle ultime cinque del Lione, diciotto in quelle del Lilla. Pallottoliere!







I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Parma-Sampdoria X (quota 3,35)



Sassuolo-Frosinone over 2,5 (1,83)



Genoa-Roma 2 (1.99)



Napoli-Cagliari 1 (1,29)



Lione-Lilla gol (1,60)





La cinquina vale 25,1 volte la posta escluso bonus